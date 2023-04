Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwalingen: Werkzeug und Laubbläser gestohlen; Walsrode: Klappbare E-Bikes gestohlen; Soltau: Diebe überrascht; Schneverdingen: Bargeld und Schmuck bei Einbruch entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.04.2023 Nr. 1

22.04 / Werkzeug und Laubbläser gestohlen

Schwalingen: Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen Samstag, 15.04.23 und Samstag, 22.04.23 auf ein Grundstück in Schwalingen und entwendeten aus einem Geräteschuppen Werkzeug im Wert von rund 4.000 Euro. Anschließend begaben sie sich auf das Nachbargrundstück und entnahmen aus einer unverschlossenen Garage einen Laubbläser. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970.

23.04 / Klappbare E-Bikes gestohlen

Walsrode: Aus einem unverschlossenen Schuppen entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 15.04.23 und Sonntag, 23.0423 drei schwarze E-Klappräder im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Die E-Bikes waren mit einem Seilringschloss aneinander gekettet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

23.04 / Diebe überrascht

Soltau: Am Sonntagabend, gegen 23.00 Uhr wurde zwei Diebe von einem Mieter überrascht, als sie Diebesgut, unter anderem Waschmittel und ein Kaffeeautomat, aus Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses an der Walsroder Straße trugen und damit einen mitgebrachten Kinderanhänger beluden. Die Täter flüchteten - einer Zu Fuß, der andere mit einem E-Scooter. Täterbeschreibung: 1. männlich, etwa 185 cm groß, sehr dünn, Vollbart, dunkle Kleidung, süd-osteuropäischer Akzent 2. männlich, etwa 170m cm groß, dick und klein, leichter dünner Bart, dunkle Kleidung, süd-osteuropäischer Akzent Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

23.04 / Bargeld und Schmuck bei Einbruch entwendet

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Donnerstag, 15.00 Uhr und Sonntag, 15.00 Uhr schlugen Einbrecher - nach Hochschieben der Rolläden - ein Fenster eines Hauses am Zahrenser Weg ein, gelangten in das Objekt, durchsuchten es und entwendeten Bargeld und Schmuck. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

22.04 / Terrassentür aufgehebelt

Schneeheide: Unbekannte hebelten am Samstag, zwischen 15.30 und 18.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, durchsuchten es und entwendeten Schmuck, eine Sammlermünze und Schuhe. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.700 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

24.04 / Fahrer eines Sattelzugs mit 1,68 Promille

Soltau / A7: Weil er in Schlangenlinien die A7 in Richtung Hannover befuhr, entschloss sich die dahinterfahrende Polizeistreife den Fahrzeugführer eines Sattelzuges zu kontrollieren. Der 48jährige Fahrer führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,68 Promille. Eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens folgten.

