Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Vollbrand eines PKW verhindert 2. Brand eines Müllcontainers 3. Diebstahl von Werkzeugen 4. Verkehrsunfälle mit Verletzten

Heidekreis (ots)

1. 21.04./ Walsrode - Vollbrand eines PKW verhindert

Dank einer aufmerksamen Passantin konnte am Freitag in den späten Abendstunden der Vollbrand eines PKW verhindert werden. Der in Munster wohnhafte 23-jährige Fahrzeugführer stellte sein Auto auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes ab und besuchte den Frühjahrsmarkt in Walsrode. Während seiner Abwesenheit bemerkte eine 43-jährige Walsroderin Brandgeruch und Qualm, der aus der Motorhaube des PKW drang. Da Eile geboten und der Fahrzeugführer nicht erreicht werden konnte, schlug die hinzugerufene Feuerwehr die Seitenscheibe des PKW ein, öffnete die Motorhaube und löschte den Schwelbrand, bevor dieser in offene Flammen übergehen konnte.

2. 22.04./ Soltau - Brand eines Müllcontainers

Am Samstagabend geriet der Inhalt eines Müllcontainers aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch die frühzeitige Brandentdeckung konnte der Container durch die Feuerwehr abgelöscht werden, so dass kein Sachschaden entstand.

3. 22.04/ Neuenkirchen - Diebstahl von Werkzeug Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom 15.04. bis 22.04. unbemerkt Zutritt zu einem Schuppen und zu einer Garage auf dem Nachbargrundstück und entwendeten aus diesen diverse Werkzeuge. Täterhinweise nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

4. 22.04./ Ahlden - Mofa übersehen

Am Samstagmorgen kam es in der Bahnhofstraße in Ahlden zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mofa und einem PKW. Gegen 09:15 Uhr übersah der 45-jährige Fahrer eines PKW beim Verlassen seines Grundstücks den von links kommenden 55-jährigen Mofa-Fahrer. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Mofa-Fahrer und verletzte sich leicht an Schulter und Hüfte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

22.04./ Soltau - Stauende übersehen

Am Samstagmittag übersah ein 44-Jähriger mit seinem Pkw das Stauende im Zufahrtsbereich zum Heide Park und fuhr auf den vor ihm wartenden PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederrum auf den davor wartenden PKW geschoben. Der 44-Jährige sowie zwei mitfahrende Kinder im Alter von 8 und 12 Jahren wurden leicht verletzt.

