POL-HK: Altenboitzen: Zigarettenautomaten aufgebrochen; Bad Fallingbostel

Rethem

Hodenhagen: Alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.04.2023 Nr. 1

19.04 / Zigarettenautomaten aufgebrochen

Altenboitzen: Unbekannte öffneten in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam einen Zigarettenautomaten in Altenboitzen und entwendeten den Inhalt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

19.04 / Alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs

Bad Fallingbostel / Rethem / Hodenhagen: Im Rahmen eines Einsatzes überprüften Polizeibeamte am Mittwoch, gegen 17.50 Uhr einen 40jährigen Fahrradfahrer auf der Walsroder Straße. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,88 Promille. Zuvor kontrollierten Polizisten gegen 17.25 Uhr auf der Stöckener Straße in Rethem eine 60jährige Autofahrerin. Auch sie führte einen Atemalkoholtest durch. Hier zeigte das Gerät 1,65 Promille an. Gegen 22.15 Uhr wurde ein 54jähriger Autofahrer auf der Wilhelm-Focke-Straße in Hodenhagen überprüft. Der Mann pustete 1,79 Promille. In allen Fällen wurden Blutproben entnommen und Strafverfahren eingeleitet.

