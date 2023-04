Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Kellerraum leergeräumt; Gilmerdingen: Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis; Soltau/Schneverdingen: Unfälle: Fahrradfahrer übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.04.2023 Nr. 1

17.04 / Kellerraum leergeräumt

Soltau: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende gewaltsam in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Theodor-Storm-Straße ein und entwendeten Werkzeug, ein Fahrrad und zwei Angeln im Gesamtwert von rund 2.360 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

17.04 / Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Gilmerdingen: Wegen deutlicher Fahrauffälligkeiten kontrollierten Polizeibeamte am Montagvormittag, gegen 10.35 Uhr einen 36jährigen Autofahrer in Gilmerdingen. Zudem missachtete er zunächst die Anhaltesignale der Polizisten. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Außerdem hatte er keine Fahrerlaubnis. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

17.04 / Unfälle: Fahrradfahrer übersehen

Soltau/Schneverdingen: Eine 86jährige Autofahrerin übersah am Montag, gegen 18.00 Uhr einen 69jährigen Fahrradfahrer, als sie aus einer Grundstücksausfahrt über einen kombinierten Geh- und Radweg auf die Straße Unter den Linden einbiegen wollte. Der Soltauer stürzte, zog sich eine Kopfverletzung zu und kam in ein Krankenhaus. In Schneverdingen übersah ein 21jähriger Autofahrer am Montagmorgen, gegen 07.30 Uhr beim Einbiegen von der Marktstraße auf ein Tankstellengelände einen 18jährigen auf seinem Fahrrad, der den Gehweg befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Schneverdinger leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell