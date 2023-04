Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Zeugen nach Unfallflucht gesucht 2. Von Fahrbahn abgekommen

PI Heidekreis (ots)

15.04 / Munster

Am Freitag, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 18:50 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Straße Winkelmannshof. Hierbei wurde ein grauer Nissan Qashqai im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192-9600 in Verbindung zu setzen.

16.04 / Munster

Am frühen Samstagabend, gegen 18:35 Uhr, kam ein 30-Jähriger aus Munster aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Transporter beim Durchfahren einer Linkskurve in der Gemarkung Heidkrug nach rechts von der B 71 ab. Hier durchbrach der Transporter zunächst einen Grundstückszaun und überfuhr anschließend einen Verteilerkasten, ein Verkehrszeichen sowie ein weiteres Straßenschild. Die Fahrt für den Transporter endete an einem Baum neben der Bundesstraße. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

