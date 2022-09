Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführerin mit 1,32 Promille gestellt

Stralsund (LK VR) (ots)

Am 23.09.2022 ging gegen 22.00 Uhr ein Zeugenhinweis in der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg ein, wonach ein PKW Opel vom Fährwall in Richtung Greifswalder Chaussee in Stralsund in auffälliger Fahrweise fährt. Der Zeuge vermutete aufgrund der Fahrweise eine Trunkenheitsfahrt. Kräfte des PHR Stralsund und der Wasserschutzpolizei begaben sich in die benannte Richtung und konnten das Fahrzeug auf der B 96, Abfahrt Miltzow feststellen. Das Fahrzeug wurde in der Ortslage Wilmshagen gestoppt und kontrolliert. Ein bei der 43-jährigen deutschen Fahrzeugführerin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille.

Daher wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell