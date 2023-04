Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Möglicher sexueller Übergriff - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.04.2023 Nr. 2

19.04 / Möglicher sexueller Übergriff - Polizei sucht Zeugen

Walsrode: In der Nacht von Ostermontag, 10.04.23 auf Dienstag, 11.04.23 soll es gegen Mitternacht am Klostersee zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer Frau gekommen sein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen Personengruppen aufgefallen sind. Hier sind auch die Nächte vor und nach dem fraglichen Zeitpunkt von Interesse. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

