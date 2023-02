Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Wohnhaus nach Brand im Keller vorerst nicht bewohnbar

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in der Uhlandstraße zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses. Mutmaßlich dürfte das Feuer in der Sauna, die sich im Keller befindet, ausgebrochen sein. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg rückte mit 45 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen aus und löschte das Feuer zügig. Die Sauna, ein Vorraum und Teile des Flurs im Keller wurden durch die Flammen beschädigt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Bewohner kamen bei Familienangehörigen unter. Die Ermittlungen dauern an.

