Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Tatverdächtiger nach Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt derzeit gegen einen 41-Jährigen, der am Mittwochabend (8. Februar 2023) im Häuser Weg in Böblingen die Reifen mehrerer geparkter Fahrzeuge zerstochen haben soll. Ein Zeuge verständigte gegen 22:50 Uhr die Polizei, nachdem er von seinem Balkon aus ein Zischen aus Richtung der Straße wahrgenommen und eine männliche Person im Bereich der dort geparkten Pkws stehen gesehen hatte. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde ein 41-jähriger Tatverdächtiger anhand der erfolgten Personenbeschreibung angetroffen und vorläufig festgenommen. Insgesamt wurden an diesem Abend im unmittelbaren Nahbereich Reifen an mindestens zwölf Fahrzeugen zerstochen und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro hinterlassen.

Bereits im Januar 2023 kam es im Stadtgebiet Böblingen zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen (vgl. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5420672 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5430000). Ob der 41-Jährige auch für diese Straftaten als Tatverdächtiger in Frage kommt, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Weiterhin stellte sich heraus, dass gegen den Tatverdächtigen bereits ein offener Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichts Böblingen vorlag. Daher wurde der 41-jährige türkische Staatsangehörige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, am Donnerstagnachmittag (9. Februar 2023) einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser setzte den bestehenden Haftbefehl in Vollzug und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell