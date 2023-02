Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 07.45 Uhr in der Schwieberdinger Straße (L1140) in Ludwigsburg ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich eine 21 Jahre alte Hyundai-Lenkerin auf der Linksabbiegerspur, die in die Ocsar-Walcker-Straße führt, als sie sich mutmaßlich entschloss, ihre Fahrt geradeaus in Richtung Schwieberdingen fortzusetzen. Als sie hierfür auf die linke der beiden Geradeausspuren fuhr, kam es zur Kollision mit einem noch unbekannten weißen Pkw. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Fahrzeugs setzte seine/ihre Fahrt daraufhin Orts auswärts fort, ohne sich mit der 21-Jährigen auszutauschen. Zeugen, die Angaben zu dem weißen Fahrzeug oder den Insassen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

