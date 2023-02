Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Senior wird Opfer eines Schockanrufs

Ludwigsburg (ots)

Unbekannten Tätern gelang es am Mittwochnachmittag mit einer perfiden Masche einen Senior aus Böblingen um einen fünfstelligen Betrag zu bringen. In einem etwa zwei stündigen Telefonat bearbeiteten insgesamt drei verschiedene Personen den betagten Mann. Sie redeten dem Senior ein, dass seine Enkeltochter am Telefon sei und sie an einem schlimmen Unfall beteiligt gewesen sei. Aufgrund dessen werde nun eine Kaution benötigt, damit die Enkelin nicht in das Gefängnis käme. Im Zuge des weiteren Gesprächs übernahmen eine angebliche Ermittlerin sowie ein vermeintlicher Bankmitarbeiter das Telefonat, die dem Mann wiederum vorgaukelten, dass die Kaution über seine Versicherung wieder auf sein Konto transferiert worden wäre. Letztlich übergab das Opfer mehrere Tausend Euro an eine Person, die das Bargeld in der Geschwister-Scholl-Straße abholte. Bei dem Abholer handelt es sich um einen Mann im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, der etwa 165 bis 170 cm groß ist, eine dicke schwarze Jacke mit Fellkapuze und eine Sonnenbrille trug. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, bittet Zeugen, die diesen Mann gesehen haben sollten, sich zu melden.

