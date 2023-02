Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Heutingsheim: Brandalarm im Pflegeheim

Ludwigsburg (ots)

Ein Handtuch auf einer eingeschalteten Herdplatte führte am Mittwoch gegen 13:35 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in einem Pflegeheim in der Charlottenstraße in Heutingsheim. Durch eine entstandene Rauchentwicklung hatte der Brandalarm ausgelöst. Es kam zu keinen Personen- und keinen Sachschäden. Die Freiwillige Feuerwehr Freiberg am Neckar war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

