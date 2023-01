POL-MA: Mannheim: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Mannheim (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 15 Uhr, kam es in einer Tiefgarage im Lindenhof, in der Lindenhofstrasse zu einer Verpuffung in einem Fahrzeug. Die Pkw-Fahrerin wollte das Auto starten, wobei es plötzlich zu einer Stichflamme aus dem Motor in den Fahrzeuginnenraum kam. Daraufhin barst die Frontscheibe des Pkw. Die Fahrerin konnte sich glücklicherweise aus ...

mehr