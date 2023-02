Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 296

Ludwigsburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen gegen 06:55 Uhr auf der Bundesstraße 296 in Deckenpfronn. Ein 55-jähriger Seat-Lenker befuhr die B 296 aus Calw kommend in Richtung Deckenpfronn. Aus bislang unbekannter Ursache kam er kurz vor dem Kreisverkehr bei Deckenpfronn in einer langgezogenen leichten Linkskurve mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich kam ihm ein Lkw eines 46-jährigen Fahrers entgegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der Seat wurde durch die Kollision nach rechts in den Straßengraben abgewiesen. Durch den Verkehrsunfall wurde der 55-Jährige in seinem Seat eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Herrenberg, Gärtringen und Deckenpfronn waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften an der Unfallstelle und befreiten den Fahrer aus seinem Fahrzeug. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus. Beim 55-Jährigen bestand der Verdacht auf eine alkoholische Beeinflussung, ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Am Seat entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro, der entstandene Sachschaden am Lkw wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die B 296 für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Es wurden örtliche Umleitungen eingerichtet, hierdurch kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell