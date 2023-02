Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: 82-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 13.50 Uhr auf der Kreisstraße 1609 kurz nach Murr ein Unfall, bei dem ein 82 Jahre alter Mann tödliche Verletzungen erlitt. Der Radfahrer wollte die Kreisstraße von der Straße "Im Schlat" in Richtung "Im Ried" überqueren und übersah hierbei vermutlich eine 20 Jahre alte Mini-Lenkerin, die von Murr in Richtung Steinheim an der Murr-Höpfigheim unterwegs war. Infolge dessen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Radfahrer. Der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber waren vor Ort eingesetzt. Der Mann verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort wurde die K 1609 gesperrt. Diese Sperrung dauert derzeit auch noch an. Die Polizei hat Umleitungen eingerichtet. Durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter beauftragt.

