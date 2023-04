LPI-G: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Gera (ots) - In den Vormittagsstunden des 15.04.2023 stellte ein 41 - jähriger Anwohner in der Schloßstraße in Ronneburg fest, dass sein Holzkohlegrill entwendet wurde. Unbekannte Täter haben diesen im Laufe der Nacht vom 14.04.2023 zum 15.04.2023 vom Grundstück entwendet. Zeugen, welche Hinweise auf mögliche Täter oder verdächtige Personen geben können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Gera (Tel.: 03658290) zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

