Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Motorradhelm gestohlen; Riepe: Notstromaggregat und Kettensäge entwendet; Walsrode: Fenster eingeworfen; Essel

A7: Frau greift Polizisten an

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.04.2023 Nr. 1

18.04 / Motorradhelm gestohlen

Schwarmstedt: Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag, zwischen 15.00 Uhr und 16.10 Uhr von einem Motorroller einen weißen Motorradhelm der Marke "Razory", Größe "L", im Wert von rund 200 Euro. Der Roller war auf einem GNH-Parkplatz am Kastanienweg, an einem Fahrradständer abgestellt. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

18.04 / Notstromaggregat und Kettensäge entwendet

Riepe: In der Nacht zu Dienstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Scheune und entwendete aus einem darinstehenden Feuerwehrfahrzeug eine Kettensäge der Marke "Stihl" und ein Notstromaggregat der Marke "Geko", Typ 5000 ED-AA. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen und zum Verbleib der Gegenstände nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

18.04 / Fenster eingeworfen

Walsrode: Unbekannte warfen mit Steinen die Außenverglasung dreier Fenster am Gebäude der "Agentur für Arbeit" an der Benzer Straße ein. Tatzeit: Montag, 16.00 Uhr bis Dienstag, 06.30 Uhr. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

17.04 / Frau greift Polizisten an

Essel / A7: Eine 52jährige Polizeibeamtin und ein 25jähriger Polizeibeamter wurden am Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr bei einem Einsatz auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Allertal West, Fahrtrichtung Hannover, verletzt. Im Rahmen einer überörtlichen Fahndung nach einer suizidgefährdeten Frau konnte die Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug der Gesuchten auf der A7 ausmachen und auf den Parkplatz lotsen. Bei der anschließenden Überprüfung schlug und trat die 25jährige Frau auf die Polizisten ein und schrie aus Leibeskräften. Ein kurzer Fluchtversuch konnte vereitelt werden. Die Frau wurde fixiert, zum Polizeikommissariat nach Bad Fallingbostel gebracht und von dort der psychiatrischen Abteilung keines Krankenhauses zugeführt. Die Beamten erlitten Hämatome und Hautabschürfungen. Es wurde ein Verfahren "Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte" eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell