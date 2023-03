Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen/Erkrath - 2303011

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Bislang unbekannte Einbrecher sind im Zeitraum zwischen Mittwoch (1. März 2023), 16 Uhr, und Donnerstag (2. März 2023), 8.30 Uhr, in eine Doppelhaushälfte am Ginsterweg eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen sie ein Küchenfenster ein und durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten. Wie hoch der entstandene Schaden ist und was genau gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Ein bislang noch unbekannter Täter ist in der Nacht zu Donnerstag (2. März 2023) in die Lagerhalle einer Firma an der Mettmanner Straße in Erkrath eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschaffte sich der Einbrecher gegen 0:05 Uhr gewaltsam Zugang in die Lagerhalle, wobei der Einbruchsalarm ausgelöst wurde, welcher beim zuständigen Sicherheitsdienst auflief, der wiederum die Polizei alarmierte. Ersten Erkenntnissen hebelte der Einbrecher eine Zugangstüre auf. An der Fahndung nach dem flüchtigen Einbrecher war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Leider verliefen die Maßnahmen bislang ohne Erfolg. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- kurze Haare

- trug ein T-Shirt oder einen Pullover

- trug eine lange Hose

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

