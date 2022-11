Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg

Rhein-Neckar-Kreis: Drei Tatverdächtige nach Einbruch in Rauenberger Apotheke in Untersuchungshaft; Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeirevier Wiesloch ermitteln

Rauenberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen drei Männer im Alter von 32, 35 und 43 Jahren erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, am Dienstag, den 15.11.2022, gegen zwei Uhr gemeinschaftlich in eine Apotheke in Rauenberg eingebrochen zu sein.

Die drei Tatverdächtigen brachen die Schiebetür des Anwesens auf und gelangten so in das Innere. Sodann durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach stehlenswerten Gegenständen, wobei sie auch einen Schlüssel für den darin befindlichen Tresor auffanden.

Während die Tatverdächtigen Bargeld im Wert von mindestens 2.100 Euro aus dem Tresor entnahmen, bemerkte eine Streife des Polizeireviers Wiesloch die gewaltsam geöffnete Eingangstür. Daraufhin wurde das Gebäude umstellt. Ein Polizeihund konnte die drei Tatverdächtigen schließlich versteckt in einem Kellerschacht ausfindig machen, wonach sie widerstandslos festgenommen werden konnten.

Am selben Tag wurden die drei Tatverdächtigen der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, welche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des versuchten gemeinschaftlich begangenen Diebstahls und auf Grund von Fluchtgefahr gegen sie erließ, ihnen eröffnete und in Vollzug setzte. Anschließend wurden die Beschuldigten in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Wiesloch dauern an.

