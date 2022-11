Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Friesenheimer Insel: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim - Friesenheimer Insel (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, in einem Zeitraum von 20 Uhr bis 11:30 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in der Hombuschstraße auf unbekannte Weise aufgebrochen.

Hierbei öffneten ein oder mehrere unbekannte Täter oder Täterinnen gewaltsam den Automaten und entwendeten anschließend eine sich darin befindende Geldkassette. Die Höhe des dabei entstandenen Schadens ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, welche Hinweise zur gesuchten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 / 3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell