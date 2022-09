Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Waschmaschine

Hüttingen an der Kyll (ots)

Am Samstag, den 24.09.2022, kam es gegen 14:30 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu einem Waschmaschinenbrand in einem Einfamilienhaus in Hüttingen an der Kyll. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden und es entstand kein Gebäudeschaden. Die beiden Bewohner des Hauses blieben unverletzt, wurden aber vorsorglich zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Hüttingen, Metterich, Gondorf und Dudeldorf, ein RTW, sowie die Polizeiinspektion Bitburg mit einer Streifenwagenbesatzung.

