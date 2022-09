Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Dohm-Lammersdorf (ots)

Am 23.09.2022 gegen 12:00 Uhr wurde im Waldgebiet von Dohm-Lammersdorf ein zurückgelassenes Camping-Zelt festgestellt, in welchem eine etwa 50 cm hohe Cannabispflanze in einem Topf eingepflanzt war.

Die Gegenstände wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise zur Tat oder dem möglichen Zeltinhaber dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell