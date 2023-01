Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geldautomatensprengung in Schmallenberg

Schmallenberg (ots)

Samstag. 28.01.2023, 02:40 Uhr

Schmallenberg Unterm Werth Am 28.01.2023 um 02:44 Uhr meldeten Anwohner über Notruf eine Explosion an einem GAA der Volksbank Schmallenberg, Unterm Werth, in einem Vorbau eines Getränkemarktes. Flüchtig vom Tatort waren nach Angaben des Zeugen drei männliche Personen mit einem dunklen BMW Kombi in Richtung Schmallenberg-Fleckenberg (B236). Das Fahrzeug soll sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ. An der Tatörtlichkeit eintreffende Polizeibeamte konnten die Sprengung bestätigen. Durch die Sprengung wurde der GAA-Anbau komplett zerstört. Nach ersten Ermittlungen wurde ein fünfstelliger Betrag erbeutet. An dem angrenzenden Getränkemarkt entstand nach bisherigen Erkenntnissen nur geringer Sachschaden. Die Ermittlungen durch Kriminalpolizei sind andauernd.

