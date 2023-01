Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau wollte falsch auf die Autobahn auffahren - Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Am Mittwoch, den 18.01.2023, gegen 15:45 Uhr fuhr eine 86-jährige Frau aus Meschede fast als Geisterfahrerin auf die Autobahn 46 bei Freienohl. Sie fuhr mit ihrem Auto fälschlicher Weise auf die Abfahrt der BAB 46 und wollte auf die Autobahn Richtung Arnsberg Ein unbekannter Zeuge, der sich auf der BAB Auffahrt befand, bemerkte dieses. Er hielt an, sprang über die Leitplanke und lief zur Autobahnabfahrt. Dort warnte er einen Autofahrer, der von der BAB aus Arnsberg kommend in Freienohl abfahren wollte. Der Autofahrer konnte dem Auto der Frau noch ausweichen. Anschließend wendete der Helfer das Auto der Dame und sie fuhr auf der Scherse in Richtung Freienohl. Die Polizei sucht nun Zeugen für diesen Vorfall. Wichtig sind vor allem der Fahrer des Pkw, der dem Auto der Frau ausweichen musste und der Helfer, der über die Leitplanke sprang, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

