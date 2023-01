Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Taschendiebstahl

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg

Gestern gegen 13:15 Uhr wurde eine Frau aus Olsberg Opfer von Taschendieben. Sie befand sich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Carlsauestraße. Dort wollte sie gerade ihre Einkäufe in das Auto laden. Sie stellte Ihre Handtasche, in dem sich ihr Portemonnaie mit EC Karte befand, auf den Beifahrersitz. Als sie die Einkäufe im Auto verstaut hatte, brachte die Frau den leeren Einkaufswagen zurück zum Unterstand. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Geldbörse aus ihrer Handtasche fehlte. Die Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass sie in dem Moment, als sie zum Auto zurückkehrte, eine dunkelhaarige Frau von ihrem Fahrzeug hat weggehen sehen. Kurze Zeit später fuhr ein weißes Auto mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz des Discounters weg. Die Geschädigte erinnerte sich, dass der Wagen ein Kennzeichen der Stadt Korbach hatte. Die Frau ließ sofort ihr Konto sperren - zu spät. Die unbekannten Täter hatten schon einen hohen Geldbetrag abgebucht. Die Polizei rät: Lassen Sie Wertsachen niemals unbeaufsichtigt in Ihrem Fahrzeug liegen! Bewahren Sie niemals PIN und EC Karte zusammen auf! Die sicherste Methode ist es, den vierstelligen PIN auswendig zu lernen!

