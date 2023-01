POL-HSK: Bewohner bei Wohnungsbrand verletzt

Hochsauerlandkreis (ots) - Meschede Im Zeitraum zwischen Freitag, 07:00 Uhr und Montag, 06:45 Uhr hebelten unbekannte Täter die Tür zu einem Büro in der Zeughausstraße auf. Sie durchsuchten die Schränke des Büros. Ob Beute gemacht wurde, ist noch unklar. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Volker Stracke Telefon: 0291/9020-1140 ...

