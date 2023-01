POL-HSK: Einbruch in Büro

Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern Wie die Polizei gestern berichtete, kam es an dem Tag um 11:00 Uhr in Sundern zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Im Einmündungsbereich der K5 in die L686 kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto eines 90-jährigen Mannes aus Sundern, und dem Lieferwagen eines 55-järigen Fahrers aus Werl. Der 90-jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch ...

