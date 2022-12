Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ladendieb festgenommen - Polizei sucht nun eine Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsgeschäft in der Marstallstraße in Karlsruhe Durlach gegen 12.40 Uhr an Heilig Abend entwendete ein Mann eine Geldbörse. Er konnte anschließend unerkannt entkommen. Am 27. Dezember beging der mutmaßliche Ladendieb im selben Markt eine erneute Tat und wurde hierbei vorläufig festgenommen.

Die Polizei sucht nun die geschädigte Frau des Diebstahls vom 24. Dezember. Sie möge sich bitte unter der Rufnummer 0721/49070 bei dem Polizeirevier Durlach melden.

Dennis Krull, Pressestelle

