POL-HK: Soltau / Schneverdingen: Bande nach Ladendiebstahl festgesetzt (Fotos anbei; Bad Fallingbostel: Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht; Bispingen: Kettensägen gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.04.2023 Nr. 1

19.04 / Bande nach Ladendiebstahl festgesetzt (Fotos anbei)

Soltau / Schneverdingen: Nach einem Diebstahl von Spirituosen in Schneverdingen am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr wurden die Tatverdächtigen wenig später an der Aldi-Filiale in Soltau angetroffen. Es handelte sich dabei um sechs Männer im Alter zwischen 23 und 36 Jahren, von denen drei bereits gleichgelagerte Erkenntnisse vorwiesen und einer per Haftbefehl gesucht wurde. Im Pkw eines der Tatverdächtigen wurden unter anderem insgesamt 150 Flaschen Shampoo verschiedener Hersteller gefunden und als mögliches Diebesgut beschlagnahmt. Gegen die Verdächtigen wurde ein Verfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

20.04 / Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht

Bad Fallingbostel: Am Donnerstagabend, gegen 21.55 Uhr kam es an der Aral-Tankstelle, Düshorner Straße, zu einem Überfall bei dem ein Angestellter leicht verletzt wurde. Ein maskierter Täter betrat den Verkaufsraum, bedrohte das 18jährige Opfer mit Pfefferspray und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Der Unbekannte besprühte das Opfer mit Pfefferspray und flüchtete unter Mitnahme von Bargeld und Zigaretten über den Hintereingang. Täterbeschreibung: männlich, etwa 185 cm groß, dünn, trug schwarze Sweatshirt-Jacke, schwarze Hose, ein Basecap und eine Corona-Maske. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

20.04 / Kettensägen gestohlen

Bispingen: In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte aus einer Lagerhalle am Finkenstieg zwei Kettensägen der Marken "Husqvarna" und "Dolmar" sowie einen Laubbläser der Marke "Dolmar". Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bispingen unter 05194/982460.

