POL-MA: Mannheim: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Als der Eigentümer einer Wohnung im Dornheimer Ring in der Nacht auf Sonntag gegen 01:15 nach Hause kam, musste er feststellen, dass sich jemand Zutritt zu seiner Wohnung verschafft und diverse Schränke durchwühlt hatte. Bislang unbekannte Täterschaft war in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und der Heimkehr des Eigentümers über den Balkon in dessen Wohnung gelangt. Hier hatte er/sie vermutlich mit einem Schraubenzieher gewaltsam die Balkontüre geöffnet und schließlich 200 englische Pfund gestohlen. Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

