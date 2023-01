Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Alkoholisierter Skoda-Fahrer verursacht Auffahrunfall

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:20 Uhr kam es in der Frankenthaler Straße zu einem Auffahrunfall eines Skodas auf ein Taxi. Ein 40-Jähriger war auf ein stehendes Auto an der roten Ampel aufgefahren. Der Grund für den Unfall konnte durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Kontakt mit dem Skoda-Fahrer schnell festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Am Taxi entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit. Der 40-jährige Skoda-Fahrer musste die Polizistinnen und die Polizisten für eine Blutentnahme zum Polizeirevier begleiten und sieht sich jetzt einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkoholisierung gegenüber.

