Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: LKW verunfallt auf der L 599/Zubringer zur B39 in Fahrtrichtung Ketsch - PM 2

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Lkw war am Montagmorgen gegen 03:00 Uhr beim Abbiegevorgang von der Talhausstraße auf die B 39 in Fahrtrichtung Ketsch vermutlich auf Grund nicht sachgemäßer Beladung umgekippt und hatte dabei auch eine Ampelanlage beschädigt. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle durch die Polizei umgeleitet werden. Der 52-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

