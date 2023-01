Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/RNK: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der L 597/Auffahrt B 36 - PM Nr. 2

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf Grund eines Unfalls auf der Friedrichsfelder Landstraße (L 597) auf Höhe der Auffahrt der B 36 in Richtung Mannheim kam es am Morgen zu leichten Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Eine 58-jährige Mazda-Fahrerin stoß beim Abbiegen von der B 597 auf die B 36 mit einer, in Richtung Friedrichsfeld fahrenden 37-jährigen Kia-Fahrerin frontal zusammen. Ein 44-jähriger Fahrer eines Landrovers, der hinter dem Kia fuhr, konnte der Unfallstelle nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Kia. Die Kia-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden Beteiligten blieben unverletzt. Der Kia und der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

