POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: LKW verunfallt auf der L 599/Zubringer zur B39 in Fahrtrichtung Ketsch - PM 1

Heidelberg (ots) - Das um 14:00 Uhr umgesetzte Straßenkonzept der Stadt Heidelberg, zur Entlasstung des Verkehrs in Richtung Königstuhls, wurde um 18:00 Uhr wieder aufgehoben. Ebenso ist der Busverkehr in diesem Bereich wieder aktiv. Es kam zu keinen Besonderheiten für den Zeitraum. Rückfragen bitte an: ...

mehr