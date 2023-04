POL-HK: Pressemitteilung - Zeugenaufruf überregional (21.04.2023) ++ Polizei Verden/Osterholz sucht weiterhin nach Zeugen nach Verkehrsunfall auf der A27 ++

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

Pressemitteilung - Zeugenaufruf überregional (21.04.2023)

++ Polizei Verden/Osterholz sucht weiterhin nach Zeugen nach Verkehrsunfall auf der A27 ++

Am Samstagabend, 18.03.2023, kam es gegen 19:39 Uhr auf der A27 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Frau zunächst schwer verletzt wurde und am Sonntag, 19.03.2023, ihren Verletzungen in Folge des Verkehrsunfalls erlag. Der Zentrale Kriminaldienst Verden konnte im weiteren Verlauf einen 33-jährigen Mann ermitteln, gegen den sich die Ermittlungen richten (wir berichteten).

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen zum Verkehrsunfall.

Insbesondere wird ein unfallunbeteiligter Zeuge gesucht, der sich in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle befand und kurzzeitig mit dem Notruf Kontakt hatte.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 25-30 Jahre alt - Bart - Brille - mittellanges schwarzes Haar - arbeitet möglicherweise im Kfz-Bereich Der Zeuge fuhr einen dunklen Pkw. In dem Fahrzeug war zudem eine weibliche Beifahrerin aufhältig.

Der Zeuge sowie Personen, die Hinweise auf den Zeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

