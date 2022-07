LPI-SHL: Stempel und Thermometer entwendet

Altersbach (ots) - Eine 45-jährige Frau stellte am Samstag gegen 08:30 Uhr ihren PKW in der Altersbacher Hauptstraße in Altersbach ab. Am Montag wurde sie darauf aufmerksam gemacht, dass vier der fünf Radbolzen an einem der Räder ihres Dacia nicht mehr vorhanden waren. Ob sich diese während der Fahrt selbst gelöst haben oder ob ein Unbekannter diese entweder auf dem Parkplatz vor dem Haus in der Altersbacher Straße oder am Bahnhof in Altersbach abmontierte, ist ...

