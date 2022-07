LPI-SHL: Einbruch

Römhild (ots) - Mittwochabend flogen, gerade als der letzte Rundballen in einer Ballenpresse auf einem Feld bei Römhild in Bearbeitung war, Funken aus der Arbeitsmaschine. Nur kurz danach fing der Ballen an zu glimmen und einen Wimpernschlag später stand bereits die Ballenpresse in Vollbrand. Der Fahrer versuchte noch, seinen Ackerschlepper abzukoppeln, was jedoch nicht funktionierte. Beide Maschinen brannten komplett aus. Ein Schaden von ca. 75.000 Euro entstand. ...

mehr