Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Staubsaugerautomat aufgehebelt; Walsrode: In Kellerabteile eingebrochen; Soltau: Einbruch in Fachhandel; Bispingen

A7:"Planenschlitzer" unterwegs

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.04.2023 Nr. 1

23.04 / Staubsaugerautomat aufgehebelt

Schneverdingen: In der Nacht zu Sonntag, gegen 00.20 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem Fahrrad auf das Tankstellengelände an der Marktstraße, hebelte den Staubsaugerautomaten auf und entwendete eine Schale mit Münzgeld. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

25.04 / In Kellerabteile eingebrochen

Walsrode: In der Nacht zu Dienstag begaben sich Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Saarweg, verschafften sich Zugang zu mehreren abgeschlossenen Abteilen und entwendeten unter anderem DVDs und Lego. Am Walter-Christoph-Platz scheiterten die Täter beim Versuch, in den Keller eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

26.04 / Einbruch in Fachhandel

Soltau: Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch, gegen 01.00 Uhr gewaltsam in einen Elektronikfachhandel an der Straße Am Westerfeld ein und entwendeten Smartphones und Notebooks. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

25.04 / "Planenschlitzer" unterwegs

Bispingen / A7: Auf der Tank- und Rastanlage Lüneburger Heide West, Fahrtrichtung Hannover, waren in der Nacht von Montag auf Dienstag Ladungsdiebe an insgesamt sechs Sattelaufliegern aktiv. An vier Aufliegern schnitten sie die Plane auf, in zwei Fällen wurden die Plomben der Container aufgebrochen. Die Täter nahmen die Ware lediglich in Augenschein - entwendet wurde nichts. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

25.04 / Busfahrer übersieht Gegenverkehr

Walsrode: Ein Busfahrer wich am Dienstagvormittag auf der Straße Am Bahnhof einem Hindernis auf der Fahrbahn aus, fuhr dabei auf die Gegenfahrbahn und übersah einen entgegenkommenden Autofahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Walsroder leicht verletzt.

25.04 / Pkw durchstößt Sichtschutzzaun

Hodenhagen: Eine 43jährige Autofahrerin kam am Dienstag, gegen 13.20 Uhr auf der Heerstraße, in Höhe "E-Dankenbrink" - nach eigenen Angaben aufgrund eines medizinischen Notfalls - nach rechts von der Fahrbahn ab, durchstieß ungebremst einen hölzernen Sichtschutzzaun und beschädigte mehrere Fahrräder in einem Fahrradständer. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

