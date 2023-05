PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Tödlicher Verkehrsunfall bei Heidenrod-Gerolstein

Bad Schwalbach (ots)

Am 29.05.2023 kam es auf der L 3033 kurz vor Geroldstein um 15:40 h zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Motorradfahrer tödlich verletzt wurden. Ein 32jähriger aus Frankfurt befuhr mit seiner Yamaha die L 3033 aus Geroldstein kommend in Richtung B 260. In einer Rechtskurve wurde er zu weit nach außen getragen und kam in den Gegenverkehr. Hier streifte er zunächst den entgegenkommenden PKW Mercedes eines 57jährigen aus Guntersblum. Dabei geriet er ins Schleudern und stieß dann mit dem hinter dem Mercedes fahrenden 67jährigen aus Schmitten, der auf seiner Ducati unterwegs war, zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Motorradfahrer so schwer verletzt, dass sie beide noch an der Unfallstelle verstarben. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 27.000 Euro. Die L 3033 war für 5,5 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell