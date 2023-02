Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Seitenscheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet

Arnstadt (ots)

Unbekannte schlugen gestern in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr die Seitenscheiben von zwei Pkw ein. Die Fahrzeuge waren vor dem Friedhof abgestellt. Der oder die Täter entwendeten aus den Fahrzeugen je eine Handtasche. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, Taschen o.ä. sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen. Täter suchen sich immer wieder Örtlichkeiten wie Kinderbetreuungseinrichtungen, Wanderparkplätze und Friedhöfe aus, um die Sorglosigkeit von Fahrzeugführern auszunutzen. In den beiden genannten Fällen werden Zeugen gesucht, Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0036448/2023 entgegengenommen. (ah)

