POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

Einbeck (ots) - Dassel (TMü) 37586 Dassel, Markoldendorf und Hilwartshausen 24.01.23 - 26.01.23 In den letzten zwei Tagen kam es wieder zu Betrugsversuchen per SMS, indem die Geschädigten eine SMS von vermeintlichen Kinder bekamen , in denen mitgeteilt wurde, dass das Handy kaputt sei und um Kontaktaufnahme per WhatsApp gebeten wurde. Beiden Geschädigten war diese Betrugsmasche jedoch bekannt, so das es zu keinen weiteren Handlungen kommen konnte. In diesem Zusammenhang ...

