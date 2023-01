Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Diebstahl einer Rüttelplatte

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (stb) Am zurückliegenden Wochenende, in der Zeit vom Freitag, 13.01.2023, gegen 14:00 Uhr, bis Montag, 16.01.2023, gegen 08:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter von der Baustelle in der Straße Am Kastenborn in Mahlerten eine Rüttelplatte. Um an die Rüttelplatte zu gelangen, mussten sie einen Radlader im Baustellenbereich bewegen. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell