PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrunkener beschädigt Pkw und leistet Widerstand +++ Diebe suchen Tiefgarage auf +++ Frau fährt mit fast vier Promille Auto +++ Zusammenstoß mit Radfahrerin - Zeugen gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrunkener beschädigt Pkw und leistet Widerstand, Hünstetten-Görsroth, Hessenstraße, Mittwoch, 31.5.2023, 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Ein deutlich alkoholisierter Mann hat am Mittwochabend in Görsroth zunächst ein Fahrzeug beschädigt und dann während seiner Festnahme Polizisten angespuckt und attackiert. Gegen 18:30 Uhr meldeten Anwohner der Hessenstraße einen randalierenden Mann, welcher gegen Fahrzeuge schlagen würde und bereits einen geparkten Pkw beschädigt hätte. Eine umgehend entsandte Streife konnte den Mann am Ortsausgang antreffen und kontrollieren. Der wohnsitzlose 34-Jährige hatte zuvor ordentlich Alkohol getrunken, das Atemalkoholgerät zeigte bei ihm einen Wert von knapp drei Promille an. Dieser hohe Wert schien auch das Verhalten des Mannes stark zu beeinträchtigen, so erweckte er einen orientierungslosen und wirren Eindruck und sollte die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten mit zur Dienststelle begleiten. Während der Fahrt spuckte er dann einen der Polizisten an und versetzte dem zweiten einen Kopfstoß. Die Fahrt ging somit direkt in den Polizeigewahrsam, wo ihm von einem Arzt Blut abgenommen wurde. Auf Anordnung eines verständigten Richters musste der 34-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Ihn erwarten nun gleich zwei Ermittlungsverfahren, einmal wegen Sachbeschädigung und einmal wegen Widerstand. Der leichtverletzte Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen.

2. Diebe suchen Tiefgarage auf,

Idstein, Schulze-Delitzsch-Straße, Montag, 29.05.2023, 19:00 Uhr bis Dienstag, 30.05.2023, 10:00 Uhr

(fh)Das Ladegerät eines E-Bikes sowie eine Bauchtasche samt Bargeld waren in der Nacht zum Dienstag die Beute von Dieben in Idstein. Diese hatten sich zwischen Montag, 19:00 Uhr und Dienstag, 10:00 Uhr wohl in einem unbeobachteten Moment Zutritt zu der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Schulze-Delitzsch-Straße verschafft und dort die besagten Gegenstände aus einem Abteil entwendet. Der Wert des Diebesgutes bewegt sich im dreistelligen Bereich.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

3. Frau fährt mit fast vier Promille Auto, Bad Schwalbach, B 260 / L 3456 Mittwoch, 31.05.2023, 23:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch gelang es der Polizei in Bad Schwalbach eine erheblich alkoholisierte Fahrerin aus dem Verkehr zu ziehen. Gegen 23:30 Uhr meldete eine Zeugin einen auffällig fahrenden Peugeot, der auf der B 260 in Richtung Bad Schwalbach unterwegs sei. Dieser sei bereits mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Umgehend fuhr eine Polizeistreife zur beschriebenen Örtlichkeit und konnte nach kurzer Suche das beschriebene Auto in Höhe der L 3456 antreffen. Nicht nur fiel den Beamten die beschriebene, sehr unsichere Fahrweise auf, auch der Fahrzeugblinker war im Dauerbetrieb. Die Fahrerin, eine 32 Jahre alte Frau aus Bad Schwalbach, wurde umgehend einer Kontrolle unterzogen. Sofort stieg den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch in die Nase, weiterhin lagen mehrere Bierdosen im Innenraum verteilt. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte die deutlichen Anzeichen und offenbarte einen Wert von knapp 4 Promille. Die Bad Schwalbacherin wurde in der Folge zur Dienststelle gebracht, wo eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt werden mussten. Im Anschluss durfte sie die Polizeistation zu Fuß wieder verlassen.

4. Zusammenstoß mit Radfahrerin - Zeugen gesucht, Idstein, Limburger Straße / Am Hexenturm / Gerichtsstraße, Kreisel in Höhe der Polizeistation, Donnerstag, 25.05.2023, 07:40 Uhr

(fh)Am vergangenen Donnerstag ereignete sich im Verkehrskreisel der Limburger Straße nahe der Idsteiner Polizeistation ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde und die mittlerweile namentlich bekannte Unfallverursacherin den Unfallort unerlaubt verließ. Es werden Zeugen des Unfallablaufs gesucht. Gegen 07:40 Uhr fuhr eine 18 Jahre alte Radfahrerin aus Richtung der Gerichtsstraße in den besagten Kreisverkehr ein. Während sich die Heranwachsende bereits im Kreisel befand, fuhr eine 58 Jahre alte Fahrerin eines weißen Jeep von der Limburger Straße kommend ebenfalls in den Kreisel ein und übersah die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 18-Jährige leicht verletzte. Sie fuhr daraufhin aus dem Kreisverkehr heraus, um einige Meter entfernt am Fahrbahnrand auf die Autofahrerin zu warten. Diese fuhr jedoch in Richtung Gerichtsstraße davon, ohne ihren Pflichten in Folge des Unfalls nachzukommen. Im Nachgang konnte die Fahrerin des Pkw jedoch polizeilich ermittelt werden.

Während des Unfalls soll reger Fahrzeugverkehr im Bereich des Kreisels geherrscht haben. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

