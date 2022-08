POL-OS: Melle/Neuenkirchen: Zwei Strohlager in Brand geraten - Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden

Bramsche (ots) - Eine 22-Jährge beabsichtigte am Mittwochmittag mit ihrem Peugeot von einem Grundstück nach rechts auf die Wittefelder Alle in Richtung Vördener Straße einzubiegen. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr setzte im gleichen Moment ein entgegenkommender 41-Jähriger, der mit seinem KIA in Richtung Malgarten unterwegs war, zum Überholvorgang eines vorausfahrenden Pkw an. Infolgedessen kam es zum ...

mehr