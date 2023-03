POL-HS: Polizeibericht Nr. 84 vom 26.03.2023

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten: Gangelt - Einbruch in Lebensmittelmarkt Um 02:11 Uhr wurde am Freitag, 24.03.2023, die Alarmanlage eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-Josef-Otten-Straße ausgelöst. Anschließend wurde vor Ort ein Einbruch festgestellt. Unbekannte brachen mittels Werkzeug die Eingangstür auf und gelangten so in den Markt. Hier wurden die mit Rollladentüren gesicherten Zigarettenregale ...

mehr