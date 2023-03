Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 83, vom 25.03.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten:

Gangelt - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Um 02:11 Uhr wurde am Freitag, 24.03.2023, die Alarmanlage eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-Josef-Otten-Straße ausgelöst. Anschließend wurde vor Ort ein Einbruch festgestellt. Unbekannte brachen mittels Werkzeug die Eingangstür auf und gelangten so in den Markt. Hier wurden die mit Rollladentüren gesicherten Zigarettenregale aufgebrochen und Tabakwaren in bislang unbekannter Menge gestohlen. Die Täter ließen zwei Schraubendreher und einen Hammer am Tatort zurück.

Übach-Palenberg - Boscheln - Einbruch in Reihenhaus

Unbekannte hebelten am Freitag, 24.03.2023, in der Zeit von 16:45 Uhr bis 23:15 Uhr, eine zum Garten befindliche Tür eines Hauses im Rosenweg mittels Werkzeug auf. Im Haus wurden dann Schmuck, Bargeld, Dokumente sowie eine Fotokamera erbeutet.

Wegberg-Busch - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag, 24.03.2023, gegen 20:30 Uhr, kehrte ein Hausbewohner in der Straße "In Busch" nach Hause zurück. Dabei fand er seine Terrassentür weit offen stehend vor. Beim näheren Hinsehen wurde festgestellt, dass die Tür mittels Werkzeug aufgehebelt wurde. Dem ersten Anschein nach konnte im Haus kein Diebstahl festgestellt werden. Der Bewohner hatte das Haus zuvor gegen 08:00 Uhr verlassen.

