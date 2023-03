Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Flucht mit dem Elektroroller

Hückelhoven (ots)

Eine 16-jährige Hückelhovenerin fuhr am Donnerstag (23. März), gegen 7.50 Uhr, in Begleitung einer 14-jährigen Jugendlichen mit einem Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen auf dem Gehweg der Parkhofstraße in Richtung Melanchthonstraße. Als sie von einer vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden sollte, kam die junge Frau der Aufforderung anzuhalten nicht nach, sondern versuchte über den Parkplatz eines Supermarktes in Richtung Melanchthonstraße zu flüchten. Kurz vor der Einmündung zur Melanchthonstraße konnte sie angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Elektroroller nicht versichert ist. Die Weiterfahrt wurde der Jugendlichen untersagt und eine Anzeige gefertigt.

