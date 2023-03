Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Öffentliche Ausschreibung für neue Polizeiwache in Hückelhoven

Kreis Heinsberg (ots)

Die Kreispolizeibehörde Heinsberg ist auf der Suche nach einem Investor, der ein modernes Polizeigebäude in Hückelhoven erstellt. In dem neuen Polizeidienstgebäude in Hückelhoven sollen die Polizeiwache und der Bezirksdienst sowie das Kriminalkommissariat eine neue Unterkunft finden. Damit werden am Standort Hückelhoven die Voraussetzungen für die zukunftssichere Unterbringung von insgesamt über 50 Beschäftigten geschaffen.

Vor diesem Hintergrund wurde in der 12. Kalenderwoche ein europaweites Ausschreibungsverfahren veröffentlicht:

https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYDHDKT1

Das aktuell genutzte Gebäude in Hückelhoven bietet der Kreispolizeibehörde in seiner derzeitigen Form nicht mehr ausreichend Platz und entspricht zudem nicht mehr den vom Land geforderten Standards.

Das künftige Polizeigebäude muss über eine Nutzungsfläche von mindestens 981 Quadratmeter verfügen und auf dem Außengelände ausreichend Platz für Stellplätze bieten.

Angestrebt wird eine bauliche Fertigstellung und Übergabe an die Polizei bis Mitte 2027.

Die Kreispolizeibehörde Heinsberg hat für das Bauvorhaben eine Projektgruppe eingerichtet und wird das Ausschreibungsverfahren und die anschließende Planungs- und Bauphase eng begleiten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell