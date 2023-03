Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin von Pkw erfasst

Selfkant-Tüddern (ots)

Am Donnerstag, 23. März, ereignete sich gegen 7 Uhr auf der Sittarder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Frau aus dem Selfkant verletzt wurde. Sie war mit ihrem Fahrrad auf der Sittarder Straße aus Richtung Kreisverkehr in Richtung niederländische Grenze unterwegs. An der Kreuzung Am Rathaus/Sittarder Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Opel eines 54-jährigen Mannes, der aus Richtung Oligstraße kommend die Sittarder Straße querte in Richtung der Straße Am Rathaus. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

