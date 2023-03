Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstahl

Erkelenz (ots)

Eine 41-jährige Frau aus Erkelenz kaufte am 18. März (Samstag) in einem Geschäft an der Antwerpener Straße ein. Nachdem sie an der Kasse bezahlt hatte, steckte sie ihre Geldbörse wieder in die Handtasche. Anschließend betrat sie ein anderes Geschäft. Dort bemerkte sie eine Frau, die sich mehrmals auffällig in ihrer Nähe aufhielt. Als sie an der Kasse zahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse offenbar entwendet wurde. Die unbekannte Frau hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt. Sie war etwa 40 bis 45 Jahre alt, zirka 160 bis 165 Zentimeter groß, hatte eine normale Statur und wirkte südosteuropäisch. Sie hatte eine dunkle Hautfarbe und trug eine grüne Jacke. Zeugen, denen die Frau ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise auf deren Identität geben können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Erkelenz entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell